Чаще всего Луна Охотника приходится на октябрь, иногда — на начало ноября. Название полнолунию было дано неспроста, поскольку считалось, что в это время Луна даёт достаточно света, чтобы охотиться даже ночью.
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