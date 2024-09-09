Удар «Искандера» по командному пункту ВСУ: гибель высокопоставленного офицера Юлия СоколоваВ результате удара оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по командному пункту зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил Украины произошли значительные потери среди офицерского состава.
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