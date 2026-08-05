Православные священники назвали языческие традиции на поминках, от которых стоит отказаться

В Церкви разъяснили, какие поминальные обычаи не являются христианскими.Православные священнослужители рассказали о традициях и обрядах, связанных с поминками, которые не имеют отношения к христианскому вероучению.
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