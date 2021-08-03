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Илон Маск показал 29 двигателей SpaceX Raptor на огромной ракете Super Heavy перед её первым орбитальным запуском

Илон Маск показал 29 двигателей SpaceX Raptor на огромной ракете Super Heavy перед её первым орбитальным запуском

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск (Elon Musk) на своей страничке в социальной сети Twitter опубликовал фотографии, которые подтверждают, что 29 двигателей SpaceX Raptor установлены на ракете Super Heavy перед её первым орбитальным запуском.

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