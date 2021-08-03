Илон Маск показал 29 двигателей SpaceX Raptor на огромной ракете Super Heavy перед её первым орбитальным запуском

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск (Elon Musk) на своей страничке в социальной сети Twitter опубликовал фотографии, которые подтверждают, что 29 двигателей SpaceX Raptor установлены на ракете Super Heavy перед её первым орбитальным запуском.
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск (Elon Musk) на своей страничке в социальной сети Twitter опубликовал фотографии, которые подтверждают, что 29 двигателей SpaceX Raptor установлены на ракете Super Heavy перед её первым орбитальным запуском.
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