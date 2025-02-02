Уникальная находка возрастом 10 тысяч лет назад на дне Балтийского моря: археологи открыли зачатки цивилизации Ольга БезродняяНевероятное открытие сделали археологи, изучая дно Балтийского моря: на глубине 22 метров была найдена древняя стена, которая датируется возрастом в 10 тысяч лет.