Кобызистка из Бухар-Жырауского района стала первой на международном конкурсе Golden Time Talent

Двадцатидвухлетняя кобызистка из Бухар-Жырауского района Шахназе Ильясова заняла первое место на международном онлайн-конкурсе Golden Time Talent и представит Казахстан на одноимённом фестивале в Великобритании, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии