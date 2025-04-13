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Царьград

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Россия активизирует дипломатические усилия по делу Евгении Гуцул в ООН и ОБСЕ

Россия активизирует дипломатические усилия по делу Евгении Гуцул в ООН и ОБСЕ

Россия предпринимает дипломатические шаги для разрешения ситуации с задержанием главы Гагаузии Евгении Гуцул, поднимая вопрос в ООН и ОБСЕ.

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