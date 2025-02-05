Перекинул вратаря пяткой на 90+2 – и вывел дальше в Кубке! Внезапный хайлайт из Франции

Впечатлил «Брест». Пока мы готовились к кубковой трансляции «Ле-Ман» – «ПСЖ» совместно с телеканалом «Старт», в эфир нашей предматчевой студии попала шикарная развязка другой игры 1/8 финала Кубка Франции.
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