Перекинул вратаря пяткой на 90+2 – и вывел дальше в Кубке! Внезапный хайлайт из Франции

Впечатлил «Брест». Пока мы готовились к кубковой трансляции «Ле-Ман» – «ПСЖ» совместно с телеканалом «Старт», в эфир нашей предматчевой студии попала шикарная развязка другой игры 1/8 финала Кубка Франции.