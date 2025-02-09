Экс-министр сельского хозяйства Иващенко скончался

О смерти Георгия Иващенко сообщили в Министерстве сельского хозяйства Новосибирской области. На 73-м году жизни 8 февраля 2025 года скончался Георгий Иващенко – почетный проректор Новосибирского государственного аграрного университета, заслуженный работник агропромышленного комплекса РФ, кандидат экономических наук, бывший министр сельского хозяйства Новосибирской области.
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