Зеленский благодарил Байдена за ракеты ATACMS

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с американским лидером Джозефом Байденом в своем ежевечернем видеообращении в четверг, 19 октября, поблагодарил его за поставки дальнобойных ракет ATACMS, – сообщают украинские СМИ.
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