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Взрослая жизнь — это когда отправляешь друзьям не смешные картинки, а смешные вакансии

Взрослая жизнь — это когда отправляешь друзьям не смешные картинки, а смешные вакансии

Купил новые шины, а жена не замечает… … у неё точно кто-то есть!. Вот как объяснить девушкам, что "женщина-загадка" и "женщина-хрен поймешь" – это совсем разные женщины?! Два пассажира в тамбуре смотрят в окно, проехали мимо стада антилоп.

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