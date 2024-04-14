Взрослая жизнь — это когда отправляешь друзьям не смешные картинки, а смешные вакансии

Купил новые шины, а жена не замечает… … у неё точно кто-то есть!. Вот как объяснить девушкам, что "женщина-загадка" и "женщина-хрен поймешь" – это совсем разные женщины?! Два пассажира в тамбуре смотрят в окно, проехали мимо стада антилоп.