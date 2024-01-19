Бочкарев: Новый городской парк появится на одном из участков реорганизуемой промзоны «Южный порт»

В парке будет создана речка, вдоль которой появится детская площадка Как сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, на одном из участков реорганизуемой промзоны «Южный порт» появится парк площадью 2 га с лабиринтом в форме осьминога.