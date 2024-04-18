Названы профессии с самыми большими зарплатами в Нижнем Новгороде

Опубликован топ‑5 самых высокооплачиваемых профессий в Нижнем Новгороде. Рейтинг подготовило hh.ru. Так, на первом месте оказалась должность руководителя портфеля проектов, связанных с разработкой и внедрением информационных систем на платформе 1С в сфере управления производством, дистрибуцией, финансами и продажами компаний.