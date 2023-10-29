Представляем пять самых важных автомобильных новостей прошедшей недели

Из этой подборки вы, как обычно, узнаете пять главных автомобильных новостей. Всё только самое интересное: Kia представила обновлённый Carnival, Ferrari показала эксклюзивный суперкар на базе F8 Spider, Kia представила обновлённый K5, Lexus показал электрический LF-ZC, а Rolls-Royce сделал «жемчужный» Cullinan.