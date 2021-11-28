«Ман Сити» хочет подписать Ольмо в случае ухода Торреса в «Барселону»

«Манчестер Сити» готов начать переговоры о трансфере полузащитника «РБ Лейпциг» Дани Ольмо. В 23-летнем игроке сборной Испании заинтересован лично главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола.

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