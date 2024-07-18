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Отдых в Турции стал дешевле

Отдых в Турции стал дешевле

Низкий спрос на июльские путевки в Турцию из России привел к тому, что отельеры стали снижать цены. Страна оказалась менее популярна среди наших граждан из-за проблем с оплатой услуг, вызванных санкциями, и дороговизны.

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