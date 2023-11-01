Прогноз погоды в Крыму на 1 ноября • Симферополь: +22☀️ • Севастополь: +21°⛅ • Ялта: +23°☀️ • Алушта: +22°, ☀️ • Евпатория: +20°🌤 • Саки: +19°🌤 • Бахчисарай: +19°, 🌦 • Джанкой: +19° 🌤 • Судак: +21°🌤 • Феодосия: +21° 🌥 • Керчь: +19🌥 • Черноморское: +19°, 🌥 Крым Оперативный.
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