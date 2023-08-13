РФ приняла рациональное решение для защиты продовольственного экспорта от санкций

РИАМО - 13 авг. Подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указ о специальном порядке платежей по внешнеторговым контрактам на поставку сельхозпродукции позволит защитить отечественный продовольственный экспорт от санкций, сообщает РИА Новости.