Россия оборона министры урынбасары 1 миллиардтан күбрәк «акчасыз» ришвәт алуда гаепләнә: https://intertat.
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Россия оборона министры урынбасары 1 миллиардтан күбрәк «акчасыз» ришвәт алуда гаепләнә: https://intertat.