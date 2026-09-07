Премьер Мишустин поручил модернизировать меры по рождаемости до 2027

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минздраву и Минфину подготовить до 1 июня 2027 года предложения по модернизации мер для повышения рождаемости и поддержки семей с детьми.
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Все в легкую по просьбе бизнеса чтобы не мелочится узаконить не только сверхурочные, а сразу семидневную рабочую неделю, по 12 часов и т.д. По принципу пятилетку в четыре года, в три смены на двух станках за одну зарплату..., что бы народ вкалывал как папа Карло, а получал как Ванька Жуков...