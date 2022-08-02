Появилось видео резонансного избиения пенсионера во дворе во Владивостоке

В социальных сетях начал распространятся видео-ролик, где группа молодых людей вступила в словесный конфликт с прохожим, а после один из них побил пожилого мужчину.
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