Мировое обозрение

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Onet (Польша): на Польшу наложили штраф в размере миллиона евро в день. Волна комментариев

Onet (Польша): на Польшу наложили штраф в размере миллиона евро в день. Волна комментариев

По решению Суда ЕС Польше придется выплачивать штраф в размере миллиона евро в день. Вердикт вызвал бурю эмоций в социальных сетях.

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