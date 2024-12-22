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Как откроются рынки 23 декабря?

Как откроются рынки 23 декабря?

Уходящая неделя прошла под знаком ожиданий от ЦБ по ключевой ставке. Решение Банка России сохранить «ключ» на прежнем уровне — 21% годовых — оказалось неожиданностью для большинства и позитивно повлияло на фондовый рынок Индекс Мосбиржи в пятницу вечером, 20 декабря, на фоне решения ЦБ о сохранении ставки рос на 9,5% и на максимуме достиг 2650 пунктов.

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