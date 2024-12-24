МО России: болезни в сфере внимания Пентагона становятся пандемиями

Замначальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-майор Алексей Ртищев заявил, что заболевания, к которым проявляют интерес американские военные, в итоге становятся пандемиями.
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