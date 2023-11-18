ВС РФ на Херсонском направлении разбрасывают листовки c призывом к ВСУ сдаться

Российские подразделения, входящие в группировку войск «Днепр» Вооруженных сил Российской Федерации, используют беспилотные летательные аппараты для разбрасывания над позициями украинской армии листовок, призывающих к сдаче в плен и с описанием соответствующей программы действий.
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