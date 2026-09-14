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«Знал бы — не снимал»: как советский «Остап Бендер» Арчил Гомиашвили стал миллионером и покорил Москву

«Знал бы — не снимал»: как советский «Остап Бендер» Арчил Гомиашвили стал миллионером и покорил Москву

Леонид Гайдай искал актёра на роль самого знаменитого авантюриста советской литературы — и вряд ли догадывался, что экранный образ его героя почти дословно совпадёт с характером исполнителя.

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