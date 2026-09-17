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В ЮФО прогнозируют дожди, сильный ветер и заморозки

Ночные заморозки до минус двух градусов прогнозируются в ЛНР, в других регионах Южного федерального округа в ближайшие дни ожидаются сильные дожди и ветер до 20 м/с.

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