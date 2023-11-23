Глава криптобиржи Binance со скандалом ушел в отставку

Генеральный директор крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао признал себя виновным по делу об отмывании денег в США и, чтобы урегулировать конфликт, заявил об уходе в отставку и согласился лично выплатить 50 миллионов долларов штрафа.