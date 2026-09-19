Девелопмент – это марафон: как не сойти с дистанции

Виктор Акимов более 15 лет реализует девелоперские проекты в Москве и Московской области. Его путь в стройке начался не с чертежей и котлованов, а в смежных сферах – финансах и юриспруденции.
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