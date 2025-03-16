Все тайны вкусного риса - 3 любимых рецепта⁠⁠

Три самых любимых рецепта приготовления риса в нашей семье! Все просто и с разным вкусом! Смотрите и готовьте на здоровье!Первый рецепт риса с овощами, иногда (по желанию) к сладкому перцу можно добавить немного острого.
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