Петербуржец получил 2 года колонии за наркопритон в квартире

Житель Приморского района Петербурга получил два года колонии-поселения за то, что с февраля по сентябрь 2025 года систематически предоставлял свою квартиру знакомым наркозависимым.
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