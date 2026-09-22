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Царьград

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Петербуржец получил 2 года колонии за наркопритон в квартире

Петербуржец получил 2 года колонии за наркопритон в квартире

Житель Приморского района Петербурга получил два года колонии-поселения за то, что с февраля по сентябрь 2025 года систематически предоставлял свою квартиру знакомым наркозависимым.

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