Аналитик объяснил, почему вкладчиков активно пытаются вытащить из депозитов

Брокерские компании и банки активно вводят акции для привлечения клиентов, так как им приходится выдерживать конкуренцию друг с другом, а также конкурировать с вкладами, объясняет главный аналитик финансового маркетплейса Банки.
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