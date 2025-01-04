🏔 В Крыму двое туристов застряли на горе Сююрю-Бурун 3 января туристы не смогли спуститься с горы Сююрю-Бурун в Ялте из-за наступления темноты.
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🏔 В Крыму двое туристов застряли на горе Сююрю-Бурун 3 января туристы не смогли спуститься с горы Сююрю-Бурун в Ялте из-за наступления темноты.