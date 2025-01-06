Обратные водопады – вода, устремляющаяся вверх

Каждый муссон индийский субконтинент становится территорией невероятных природных превращений. Каскадные водопады, яркая пышная зелень и глубокий запах земли захватывают жизнь и опутывают сознание как дыхание реального чуда.
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