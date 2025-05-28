Венгрия и Словакия заблокировали декларацию Польши о демократии в Европе

Словакия и Венгрия отказались поддерживать предложение Польши об укреплении демократии.Венгрия и Словакия заблокировали предложение Польши, направленное на укрепление демократии – об этом сообщает агентство MTI.
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