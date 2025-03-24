Ефремов заявил, что никогда больше не сядет за руль

Антон Новодережкин/ТАСС Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии за смертельное ДТП, во время судебного заседания по поводу его прошения об условно-досрочном освобождении (УДО) заявил, что за руль больше никогда не сядет.