Ефремов заявил, что никогда больше не сядет за руль

Антон Новодережкин/ТАСС Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии за смертельное ДТП, во время судебного заседания по поводу его прошения об условно-досрочном освобождении (УДО) заявил, что за руль больше никогда не сядет.
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