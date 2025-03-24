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Ефремов заявил, что никогда больше не сядет за руль

Ефремов заявил, что никогда больше не сядет за руль

Антон Новодережкин/ТАСС Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии за смертельное ДТП, во время судебного заседания по поводу его прошения об условно-досрочном освобождении (УДО) заявил, что за руль больше никогда не сядет.

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