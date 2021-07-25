Психосоматика вежливости

Вы замечали, как много людей на пустом месте могут эмоционально сорваться, так сказать «не в тему»? Почему в спортзалах частое явление – яростно колотящие по груше, достаточно обычные на вид мужчины и женщины, или с воплем кин-конга бросающие на пол непосильную штангу? ​​​​​​​ В странах Европы, Америки пользуются огромным спросом психотерапевтические группы, в которых каждый участник может орать, бить подушки, и любым иным способом выплескивать свой гнев и раздражение при одобрительной поддержке таких же страдальцев.