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Психосоматика вежливости

Психосоматика вежливости

Вы замечали, как много людей на пустом месте могут эмоционально сорваться, так сказать «не в тему»? Почему в спортзалах частое явление – яростно колотящие по груше, достаточно обычные на вид мужчины и женщины, или с воплем кин-конга бросающие на пол непосильную штангу?           ​​​​​​​ В странах Европы, Америки пользуются огромным спросом  психотерапевтические группы, в которых каждый участник может орать, бить подушки, и любым иным способом выплескивать свой гнев и раздражение при одобрительной поддержке  таких же страдальцев.

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ажуван гилязов
Человек занимающийся созидательным трудом, получая за выполненную работу денежное вознаграждение, способный содержать семью, растить потомство.
ажуван гилязов
Или по чубайсовским меркам, не вписавшийся в рынок, где купил-продал и вечная погоня за получение прибыли. Так какое нужно создавать общество для населения страны ?
Борис Виленский
Очень трудно быть вежливым, когда хочется с маху дать по морде...

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