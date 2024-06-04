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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шубенков, Лысенко, Иванюк, Макаренко и Кнороз выступят за сборную России на Играх БРИКС, Ласицкене – вне заявки

Соревнования пройдут с 12 по 23 июня в Казани. Команду представят Данил Лысенко, Илья Иванюк (оба – прыжки в высоту), Полина Кнороз, Тимур Моргунов (оба – прыжки с шестом) Кристина Макаренко (бег на 100 м), Сергей Шубенков (110 м с/б), Савелий Савлуков (400 м), Эмилия Тангара (400 м с/б), Эльвира Хасанова (спортивная ходьба), Снежана Трофимец (толкание ядра), Валерий Пронкин (метание молота).

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