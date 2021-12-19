Русская планета

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МВД предлагает план спасения

МВД предлагает план спасения

В ходе работы над проектом «Памятки для граждан», в котором для жителей РФ будут составлены общие рекомендации по безопасности, министерство внутренних дел предлагает универсальный способ незаметно сообщить о шантаже во время телефонного разговора.

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