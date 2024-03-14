Авторские отчисления иноагентов предлагают перенаправлять на СВО

Средства от реализации продуктов деятельности иноагентов предлагается направлять в пользу России. С такой инициативой выступил первый зампред Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев, передает 14 марта RT.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии