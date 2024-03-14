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Парламентская газета

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Авторские отчисления иноагентов предлагают перенаправлять на СВО

Авторские отчисления иноагентов предлагают перенаправлять на СВО

Средства от реализации продуктов деятельности иноагентов предлагается направлять в пользу России. С такой инициативой выступил первый зампред Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев, передает 14 марта RT.

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