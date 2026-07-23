Гендельман оценил последствия смены главкома ВСУ

Военный эксперт Давид Гендельман в эфире RTVI прокомментировал смену главкома ВСУ.Назначение Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ вместо Александра Сырского может временно «повысить эффективность» использования украинской армии, однако проблемы с мобилизацией в стране как были, так и остались.
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