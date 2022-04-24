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В Москве задержан подозреваемый в убийстве хоккеиста Романа Дидура

В Москве задержан подозреваемый в убийстве хоккеиста Романа Дидура

В Москве в ночь на воскресенье убит хоккеист Романа Дидур. Парню было 23 года. Телеграм-канал 112 предоставил информацию об инциденте, который произошёл на Николоямской улице.

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