Испания вернет в дикую природу рысей, диких лошадей и стервятников

Черные стервятники, рыси и дикие лошади входят в число животных, вновь завезенных в восточную Испанию с запуском проекта восстановления дикой природы, охватывающего 850 000 гектаров (2,1 млн акров) в Пиренейском нагорье к востоку от Мадрида.