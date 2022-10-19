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Испания вернет в дикую природу рысей, диких лошадей и стервятников

Испания вернет в дикую природу рысей, диких лошадей и стервятников

Черные стервятники, рыси и дикие лошади входят в число животных, вновь завезенных в восточную Испанию с запуском проекта восстановления дикой природы, охватывающего 850 000 гектаров (2,1 млн акров) в Пиренейском нагорье к востоку от Мадрида.

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