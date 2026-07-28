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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ален Омич: «Лука Дончич – один из трех лучших игроков мира»

Центровой сборной Словении Ален Омич высказался о значении Луки Дончича для национальной команды. «Если честно, Лука Дончич – это все для этой сборной.

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