Футбольная команда Училища олимпийского резерва «Динамо-Карелия» поставила точку в Чемпионате Северо-Запада

Заключительный матч прошёл на стадионе «Юность» 11 октября. Несмотря на то, что концовка турнира не задалась, поддержать парней пришли несколько сотен преданных болельщиков.
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