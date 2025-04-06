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Царьград

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После атаки ВС России в Киеве начались три больших пожара

После атаки ВС России в Киеве начались три больших пожара

Украинские спасатели сообщили о возгораниях, возникших в разных частях Киева после атаки с воздуха.Минувшей ночью, 6 апреля, Украина подверглась массированному удару с воздуха.

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