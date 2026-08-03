В России разработают три новые вакцины от рака. Об этом 3 августа рассказал академик РАН, научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
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