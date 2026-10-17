Московский аэропорт Шереметьево обслужил более 75 тысяч пассажиров и 458 рейсов к 20:30 мск 17 октября, постепенно возвращаясь к штатному расписанию после задержек.
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