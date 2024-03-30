Депутат Европарламента: Более 130 человек погибли в Москве в результате теракта, спланированного и оплаченного Украиной

Депутат Европейского парламента от Нидерландов Марсель де Грааф открыто обвинил западные элиты в стремлении любой ценой выгородить киевский режим от причастности к организации террористического акта в подмосковном городе Красногорске.
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