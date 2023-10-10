Дагестанского блогера полиция подозревает в мошенничестве

В мошенничестве, выразившемся в присвоении собранных на благотворительные цели денег, блогера из Дагестана подозревает полиция, сообщает руководитель пресс-службы МВД региона Гаяна Гариева 10 октября в своем Telegram-канале.
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